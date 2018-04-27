HABER

Nevruzda Demirtaş ve tutuklu vekillerin mesajlarının okunmasına soruşturma

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 15:54 | Son Güncelleme

 TUNCELİ'de, 21 Mart günü yapılan nevruz kutlamasında, cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile bazı tutuklu vekillerin gönderdiği mesajların okunması nedeniyle tertip komitesi üyesi hakkında soruşturma açıldı.

TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ'de, 21 Mart günü yapılan nevruz kutlamasında, cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile bazı tutuklu vekillerin gönderdiği mesajların okunması nedeniyle tertip komitesi üyesi hakkında soruşturma açıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 21 Mart günü Tunceli'de düzenlenen nevruz kutlamasında, cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ, Diyarbakır Milletvekilli İdris Baluken, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski Eş Genel Başkanları Sebahat Tuncel ile Mehmet Arslan ve eski milletvekili Ayla Akat'ın mesajlarının okunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan açılan soruşturma kapsamında mesajları içeren mektupları okuyan tertip komitesi üyesi Hıdır Oduncu ifadeye çağrıldı. Oduncu'nun, emniyette ifade vermeyi reddettiği, savcılığa ifade vereceği öğrenildi.

Eski milli futbolcu milletvekili adayı olduEski milli futbolcu milletvekili adayı oldu
AK Parti'de sürpriz milletvekili adayıAK Parti'de sürpriz milletvekili adayı
Sınırda alarm verildi! Yüz binlercesi geliyorSınırda alarm verildi! Yüz binlercesi geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

İşte Tosun'un melekleri...

İşte Tosun'un melekleri...

Zahmeti az getirisi yüksek

Zahmeti az getirisi yüksek

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

'Erdoğan için çıldırtıcı bir aday olabilir, dikkat'

'Erdoğan için çıldırtıcı bir aday olabilir, dikkat'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da gazileri darp eden 3 sanığa hapis cezası verildi

Ankara'da gazileri darp eden 3 sanığa hapis cezası verildi

İstanbul'da okul bahçesinde dehşet! Çocukların gözü önünde korkunç olay

İstanbul'da okul bahçesinde dehşet! Çocukların gözü önünde korkunç olay

Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı

Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı

Fransız turist boş arsaya çadır kurdu, mahalle ayağa kalktı

Fransız turist boş arsaya çadır kurdu, mahalle ayağa kalktı

Hayvan otlatan iki çocuk sulama göletinde ölü bulundu

Hayvan otlatan iki çocuk sulama göletinde ölü bulundu

Mersin'de vahşet! Kayıp bar işletmecisinin cesedi korkunç halde bulundu

Mersin'de vahşet! Kayıp bar işletmecisinin cesedi korkunç halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.