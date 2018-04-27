Nevruzda Demirtaş ve tutuklu vekillerin mesajlarının okunmasına soruşturma

TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ'de, 21 Mart günü yapılan nevruz kutlamasında, cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile bazı tutuklu vekillerin gönderdiği mesajların okunması nedeniyle tertip komitesi üyesi hakkında soruşturma açıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 21 Mart günü Tunceli'de düzenlenen nevruz kutlamasında, cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ, Diyarbakır Milletvekilli İdris Baluken, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski Eş Genel Başkanları Sebahat Tuncel ile Mehmet Arslan ve eski milletvekili Ayla Akat'ın mesajlarının okunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan açılan soruşturma kapsamında mesajları içeren mektupları okuyan tertip komitesi üyesi Hıdır Oduncu ifadeye çağrıldı. Oduncu'nun, emniyette ifade vermeyi reddettiği, savcılığa ifade vereceği öğrenildi.

