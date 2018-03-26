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Nevruzda eyleme hazırlanırken yakalanan terör şüphelileri adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 12:21 | Son Güncelleme

ADANA'da, 21 Mart'taki nevruz kutlamaları öncesi terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda yakalanan 10'u çocuk 7 'si kadın 42 kişi, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, 21 Mart'taki nevruz kutlamaları öncesi terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda yakalanan 10'u çocuk 7 'si kadın 42 kişi, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Terörle Mücaele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü PKK'ya yönelik 16 Mart'ta operasyon düzenledi. Adana'da polis merkezlerine saldırı yapacağı bilgisini alan ekipler, şüphelilerin evlerinde ve terör eylemlerinin yoğun olduğu mahallelerde arama yaptı. 50 adrese şafak vakti eş zamanlı baskın yapan polislere, özel harekat ve helikopterde destek verdi.

OTLUK ALANDA CEPHANE BULUNDU

Yapılan aralarda ise PKK/YPG tarafından Adana'ya getirilen mühimmatların otluk bir alana saklanıp, nevruzda polis merkezlerine saldırı yapılacağını bilgisine ulaşıldı. Polis ise otluk araziye girip, 5 kalaşnikof marka silah, 88 şarjör, bu silahlara ait 32 mermi, 17 el bombası ve 12 el bombası fünyesi ile polis telsizi buldu.

Sorguları tamamlanan 10'u çocuk 7 'si kadın 42 kişi yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

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