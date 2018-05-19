Nevşehir Belediyesi'nden ramazan dolandırıcıları uyarısı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA) - NEVŞEHİR Belediyesi, dolandırıcıların, bazı işletme sahip ve yöneticilerini telefonla arayıp kendilerini Nevşehir Belediyesi bürokratları olarak tanıtıp, ramazan ayı nedeniyle yardıma muhtaç kişilere yardım yapacaklarını söyleyerek para talebinde bulunduklarını belirterek, bu tür kişilere inanmamaları konusunda vatandaşları uyardı.

Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, şehir merkezinde bazı işletme sahip ve yöneticilerini arayan kimliği belirsiz kişi veya kişilerin, kendilerini Nevşehir Belediyesi bürokratları olarak tanıttıktan sonra, ramazan ayı nedeniyle maddi durumu yerinde olmayan vatandaşlara yardımında bulunacaklarını söyleyerek nakit para talebinde bulundukları şeklinde ihbarların alındığı belirtildi. Açıklamada, ''Hiçbir şekilde vatandaşlarımızdan Nevşehir Belediyesi bürokratlarının böyle bir talebi olmamıştır. Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık yöntemine karşı dikkatli olması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın bu tür talepte bulunanlara itibar etmemesini ve en yakın emniyet güçlerine durumu bildirmeleri önem arz etmektedir. Söz konusu ihbarlarla ilişkin olarak Nevşehir Belediyesi tarafından gerekli yasal işlemler başlatılmıştır'' denildi.

