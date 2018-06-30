Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Edinilen bilgilere göre, Göreme’den Nevşehir’e gelmekte olan 50 EZ 949 plakalı otomobil ile Uçhisar’dan Göreme’ye gitmekte olan 16 LT 881 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazaya ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer araç sürücüleri yaparken olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Kazada yaralanan 5 kişiye olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelerin ardından 3 yaralı Nevşehir Devlet Hastanesine, 1 yaralı Kapadokya Hastanesine ve 1 yaralı ise Versa Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Göreme-Uçhisar yolu yaklaşık 45 dakika trafiğe kapanırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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