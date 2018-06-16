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Nevşehir'de gece yarısı zincirleme trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2018 00:08 | Son Güncelleme

Nevşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü çocuk 16 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Avanos-Gülşehir karayolunun 7. kilometresinde, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 44 KR 009, 50 DC 523 ve 38 US 536 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 3'ü çocuk 16 kişi yaralandı.

nevşehir

2 YARALININ DURUMU AĞIR

Nevşehir'deki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın ardından yaklaşık bir saat ulaşıma kapatılan yol, daha sonra jandarma ekiplerince tek şeritten kontrollü olarak verildi.

AA/İHA

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