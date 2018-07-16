Nevşehir'de 14 FETÖ şüphelisi yakalandı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında bir haftada 14 kişi yakalanarak, yasal işlem yapıldı. Bu kişilerden 1'i tutuklanırken, 2'si Kayseri ve Diyarbakır emniyet müdürlüklerine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, son bir haftada yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında yapılan çalışmalarda; Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları ve koordinesinde toplam 14 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı. Bu kişilerden 1'i tutuklanarak E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Şüphelilerden 1'i Kayseri, 1'i de Diyarbakır emniyet müdürlüklerine teslim edildi. Yakalanan diğer 11 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

