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Nevşehir’de 25 sanıklı FETÖ mahkemesi devam ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2018 11:58 | Son Güncelleme

Nevşehir 2.Ağır Ceza Mahkemesinde 10’u tutuklu 15’i tutuksuz olmak üzere 25 sanıklı FETÖ mahkemesi devam ediyor.Nevşehir 2.Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden FETÖ duruşmalarında tutuklu sanıklar Kamile B., Ayşegül Y., Mehmet Ö., Mustafa D., Hasan Ç., Lokman K., Selami D., Nurettin E., Selim D., Tahir Y.

Nevşehir 2.Ağır Ceza Mahkemesinde 10’u tutuklu 15’i tutuksuz olmak üzere 25 sanıklı FETÖ mahkemesi devam ediyor.
Nevşehir 2.Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden FETÖ duruşmalarında tutuklu sanıklar Kamile B., Ayşegül Y., Mehmet Ö., Mustafa D., Hasan Ç., Lokman K., Selami D., Nurettin E., Selim D., Tahir Y. ve tutuksuz sanıklar Mehmet D., Lütfiye D., Bülent S., Mevlüt Ü., Yalçın C., Vildan T., Bülent A., Cem K., Metin Ö., Yusuf Y., Emrag G. ve Fatih B. hakim karşısına çıktı.
Mahkeme Başkanı tarafından duruşma tutuklu tanıklar ve diğer tanıkların dinlemesiyle başlattığı mahkemede sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmezken tahliyelerini talep etti.

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