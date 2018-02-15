Nevşehir’de 25 sanıklı FETÖ mahkemesi devam ediyor

Nevşehir 2.Ağır Ceza Mahkemesinde 10’u tutuklu 15’i tutuksuz olmak üzere 25 sanıklı FETÖ mahkemesi devam ediyor.

Nevşehir 2.Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden FETÖ duruşmalarında tutuklu sanıklar Kamile B., Ayşegül Y., Mehmet Ö., Mustafa D., Hasan Ç., Lokman K., Selami D., Nurettin E., Selim D., Tahir Y. ve tutuksuz sanıklar Mehmet D., Lütfiye D., Bülent S., Mevlüt Ü., Yalçın C., Vildan T., Bülent A., Cem K., Metin Ö., Yusuf Y., Emrag G. ve Fatih B. hakim karşısına çıktı.

Mahkeme Başkanı tarafından duruşma tutuklu tanıklar ve diğer tanıkların dinlemesiyle başlattığı mahkemede sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmezken tahliyelerini talep etti.