HABER

Nevşehir'de 3 Iraklıya DEAŞ gözaltısı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2018 12:14 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'de polisin yaptığı operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi olduklarından şüphelenilen Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'de polisin yaptığı operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi olduklarından şüphelenilen Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin ortaklaşa yaptığı operasyonda; DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları belirlenen Irak uyruklu G.F.G.A.M., F.G.A.M. ve O.S.J.J. yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin evlerinde yapılan aramada, dijital materyallere el konuldu. Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılar, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

PARTNERBunu bulan zengin oluyor! Ne olduğunu biliyor musunuz?Bunu bulan zengin oluyor! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Aracın arkasında sürüklendi ama çantasını kaptırmadıAracın arkasında sürüklendi ama çantasını kaptırmadı
Akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 16 şüpheli adliyedeAkaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 16 şüpheli adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı

Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı

Trump'tan Ruhani'ye çok sert yanıt: Çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın

Trump'tan Ruhani'ye çok sert yanıt: Çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın

'Askeri Casusluk Davası'nın 2 numaralı sanığı Narin Korkmaz ismini değiştirdi, öğretmen oldu

'Askeri Casusluk Davası'nın 2 numaralı sanığı Narin Korkmaz ismini değiştirdi, öğretmen oldu

Usta oyuncu Can Gürzap trafik kazası geçirdi

Usta oyuncu Can Gürzap trafik kazası geçirdi

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
KKTC'de filmlere konu olacak olay! Eskortun evini karıştırınca...

KKTC'de filmlere konu olacak olay! Eskortun evini karıştırınca...

Tokat'ta kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ın amcası Niyazi Atış serbest kaldı

Tokat'ta kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ın amcası Niyazi Atış serbest kaldı

İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı

İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı

Erzincan'da akılalmaz olay! Yavru kangal, kaybolan keçileri bulup sahibine teslim etti

Erzincan'da akılalmaz olay! Yavru kangal, kaybolan keçileri bulup sahibine teslim etti

Samsun'daki Go-Kart faciasında dehşeti yaşayan Nurjemal Annalyyev: Eğlenmek için gittim, canımdan olacaktım

Samsun'daki Go-Kart faciasında dehşeti yaşayan Nurjemal Annalyyev: Eğlenmek için gittim, canımdan olacaktım

Çorum'da gece yarısı feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Çorum'da gece yarısı feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.