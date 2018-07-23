Nevşehir'de 3 Iraklıya DEAŞ gözaltısı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'de polisin yaptığı operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi olduklarından şüphelenilen Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin ortaklaşa yaptığı operasyonda; DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları belirlenen Irak uyruklu G.F.G.A.M., F.G.A.M. ve O.S.J.J. yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin evlerinde yapılan aramada, dijital materyallere el konuldu. Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılar, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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