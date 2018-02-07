HABER

Nevşehir’de 31 öğrenci servisine 13 bin 398 lira para cezası kesildi

YAŞAM HABERLERİ | 07.02.2018 09:54 | Son Güncelleme

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik denetim uygulaması yapıldı.İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 80 ekip ve 265 polisin katılımıyla yapılan uygulamada, bin 897 şahıs sorgulanırken 42 internet salonu, 22 oyun salonu, 155 kahvehane, 19 iddia bayi, 33 içkili mekan, 33 büfe, 112 park ve bahçe, 83 okul servis aracı, 197 araç ve 224 okulun çevresi kontrol edildi.

Nevşehir’de 31 öğrenci servisine 13 bin 398 lira para cezası kesildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik denetim uygulaması yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 80 ekip ve 265 polisin katılımıyla yapılan uygulamada, bin 897 şahıs sorgulanırken 42 internet salonu, 22 oyun salonu, 155 kahvehane, 19 iddia bayi, 33 içkili mekan, 33 büfe, 112 park ve bahçe, 83 okul servis aracı, 197 araç ve 224 okulun çevresi kontrol edildi. Yapılan uygulama sonrasında iki kahvehaneye kapalı alanda sigara içirmek, iki şahsa kapalı alanda sigara içmek suçundan işlem yapılırken 31 servis aracına ise karayolları trafik kanununun farklı maddelerinden 13 bin 398 lira para cezası kesildiği öğrenildi.

Nevşehir’de 31 öğrenci servisine 13 bin 398 lira para cezası kesildi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar hakkında şok iddia

Adnan Oktar hakkında şok iddia

Times: IŞİD Suriye ve Irak'ta yeniden örgütleniyor

Times: IŞİD Suriye ve Irak'ta yeniden örgütleniyor

Aleyna Tilki'nin son hali şoke etti!

Aleyna Tilki'nin son hali şoke etti!

Canlı canlı kolunu yediler!

Canlı canlı kolunu yediler!

Tepki çeken 'çıplak flört' programı yeniden başladı!

Tepki çeken 'çıplak flört' programı yeniden başladı!

AK Partili 8 başkan istifa etti

AK Partili 8 başkan istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başkan Üzülmez ve Alo Evlat Hattı kutsal topraklarda

Başkan Üzülmez ve Alo Evlat Hattı kutsal topraklarda

Çocuk Esirgeme Kurumu bahçesinde kaza: 1 ölü

Çocuk Esirgeme Kurumu bahçesinde kaza: 1 ölü

İtfaiye ekipleri öğrenim kurumlarını denetledi

İtfaiye ekipleri öğrenim kurumlarını denetledi

Saruhanlı polisi otobüslerde kontrol gerçekleştirdi

Saruhanlı polisi otobüslerde kontrol gerçekleştirdi

Tekirdağ’da çocuk ve gençler güvende

Tekirdağ’da çocuk ve gençler güvende

Evden hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Evden hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.