Nevşehir’de 31 öğrenci servisine 13 bin 398 lira para cezası kesildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik denetim uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 80 ekip ve 265 polisin katılımıyla yapılan uygulamada, bin 897 şahıs sorgulanırken 42 internet salonu, 22 oyun salonu, 155 kahvehane, 19 iddia bayi, 33 içkili mekan, 33 büfe, 112 park ve bahçe, 83 okul servis aracı, 197 araç ve 224 okulun çevresi kontrol edildi. Yapılan uygulama sonrasında iki kahvehaneye kapalı alanda sigara içirmek, iki şahsa kapalı alanda sigara içmek suçundan işlem yapılırken 31 servis aracına ise karayolları trafik kanununun farklı maddelerinden 13 bin 398 lira para cezası kesildiği öğrenildi.