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Nevşehir'de 600 litre el yapımı şarap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2018 15:05 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde kaçak içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine polisin bir işyerine düzenlediği operasyonda, 600 litre el yapımı şarap, boş şarap şişeleri, bir çuval şişe mantarı ve şişeye mantar kapatma makinesi ele geçirildi.

Nevşehir'de 600 litre el yapımı şarap ele geçirildi

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde kaçak içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine polisin bir işyerine düzenlediği operasyonda, 600 litre el yapımı şarap, boş şarap şişeleri, bir çuval şişe mantarı ve şişeye mantar kapatma makinesi ele geçirildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün 180 numaralı hattına gelen, Avanos'taki işyerlerinde 'bandrolsüz ve kaçak içki satışı yapıldığı' ihbarı üzerine polis tarafından bir işyerinde arama yapıldı. İşyerinde, 120 adet 5 litrelik pet su bidonları içinde toplam 600 litre el yapımı şarap, 1 şişeye mantar kapatma makinesi, 1 çuval şişe mantarı ve 12 boş şarap şişesi bulundu. Cumhuriyet Savcısının talimatı gereği İşyeri sahipleri hakkında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet etmek' suçundan yasal işlem yapıldı.

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Nevşehir'de 600 litre el yapımı şarap ele geçirildi

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