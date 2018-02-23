Nevşehir’de 67 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Nevşehir’in Avanos ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde 67 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yol kontrollerinde durumundan şüphelenilen bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 67 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Araç sürücü H.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken şahsa ‘4733 sayılı tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine dair kanuna muhalefet etmek’ suçundan yasal işlem yapıldığı öğrenildi.