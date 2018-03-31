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Nevşehir’de 7 yıl 6 ay hapis cezası olan şahıs yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 12:56 | Son Güncelleme

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında arama kararı olan 2 kişi yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Y.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında arama kararı olan 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Y. ve Konya adli makamlarınca hakkında çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan hakkında yakalama kararı çıkartılmış olan A.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şaıslardan M.Y. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken A.Ç.ise savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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