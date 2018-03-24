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Nevşehir’de 9 yaşındaki çocuk çatıdan düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 13:58 | Son Güncelleme

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Boğazköy’de evin çatısından düşen 9 yaşındaki çocuk yaralandı.Nevşehir’in Boğaz köyünde evin çatısından düşen 9 yaşındaki R.K.

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Boğazköy’de evin çatısından düşen 9 yaşındaki çocuk yaralandı.
Nevşehir’in Boğaz köyünde evin çatısından düşen 9 yaşındaki R.K. yaralanarak Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Edinilen bilgilere göre, Boğazköy’de oturan R.K. henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı evlerinin çatısına çıktı. Annesi dışarıdan gelen ses üzerine çıktığı kapıda oğlunun çatıdan düştüğünü görerek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan R.K.’nın ameliyata alındığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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