Nevşehir'de Afgan genç, vatandaşı tarafından öldürüldü

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de, Afganistan uyruklu Mahdi Javadi (21) henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı vatandaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Merkez Gülbahçe Parkı önündeki otobüs duraklarında, gece saatlerinde Afganistan uyruklu Mahdi Javadi ile kimliği henüz belirlenemeyen vatandaşı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Javadi bıçaklanarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mahdi Javadi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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