Nevşehir’de arama kararı olan 9 kişiden 2’si tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde hakkında arama kararı olan 9 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı olan şahıslara yönelik yapılan çalışma sonrasında 9 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında parada sahtecilik suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. ve ailenin korunması suçundan aranan M.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri tarafından çeşitli suçlardan dolayı arama kararı olan ve yakalanan diğer 7 kişi ise sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.