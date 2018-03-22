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Nevşehir'de askeri uçak düştü (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 23:12 | Son Güncelleme

 NEVŞEHİR’in Gülşehir ilçesi Ovaören köyü yakınlarındaki bir tarlaya askeri uçağın düştüğü bildirildi.

KAYSERİ, (DHA)- NEVŞEHİR’in Gülşehir ilçesi Ovaören köyü yakınlarındaki bir tarlaya askeri uçağın düştüğü bildirildi. Olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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