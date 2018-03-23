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Nevşehir'de askeri uçak düştü: 1 pilot şehit (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 01:13 | Son Güncelleme

VALİ AKTAŞ İNCELEME YAPTI Nevşehir'in Gülşehri ilçesi Ovaören köyü yakınlarında düşen F-16 savaş uçağı ile ilgili Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, olay yerinde inceleme yaptı.

VALİ AKTAŞ İNCELEME YAPTI
Nevşehir'in Gülşehri ilçesi Ovaören köyü yakınlarında düşen F-16 savaş uçağı ile ilgili Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, olay yerinde inceleme yaptı. Kaza yerinde şehit üsteğmenin naaşını ambulansla Gülşehir Devlet Hastanesi'ne uğurlayan Vali Aktaş, yaptığı açıklamada şehidin pilotun kimliği hakkında bilgi vermedi. Vali Aktaş, "Maalesef bir askeri personelimiz meydana gelen uçak kazası sonucu şehit olmuştur. Ailesine ve Türk Silahlı Kevvetleri'ne başsağlığı dilerim" dedi.
Kaza bölgesine gelen Nevşehir Ak Parti Milletvekili Mustafa Açıkgöz de gazetecilerin sorusu üzerine, "Adana'dan havalanan bir F-16 uçağımınız nedeni henüz belirlenemeyen bir kaza sonucu kırıma uğramıştır. Olayla ilgili Genelkurmay Başkanlığı tarafından gerekli kırım işlemleri ve araştırma yapılmaktadır" dedi. Açıkgöz, kazanın oluşu hakkında henüz bir bilgi sahibi olmadıklarını ifade etti.
Bu arada düşen uçakta şehit olan pilot üsteğmenin naaşının sabah Adana'daki birliğine götürüleceği ve buradaki törenin ardından memleketi Samsun'a uğurlanacağı belirtildi.

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