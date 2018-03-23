Nevşehir'de askeri uçak düştü: 1 pilot şehit - Ek fotoğraflar

15 milyonluk vurgun: Program sonrası gözaltı!
Irak'tan tepki çeken açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz!
Nevşehir'de askeri uçak düştü!
Dünya diken üstünde! Trump 'savaş'ın fitilini ateşledi
Bu acıya yürek dayanmaz! İkiz bebekleriyle aynı tabutta defnedildi
'Kızıma tecavüz etti' deyip öldürmüştü! Şok gerçeği mahkemede öğrendi
Gerçek yaşamları bambaşka! Onları bir de üniformasız görün
Şamil Tayyar duyurdu! Erdoğan talimatı verdi
Abdullah Gül ile Saadet Partisi arasında ilginç görüşme!
İspanyolca öğretmeni 3 ayrı öğrencisiyle ilişki yaşıyormuş!
Okuyucu Yorumları 0 yorum