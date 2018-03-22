Nevşehir'de askeri uçak düştü (2)

GENELKURMAY KAZAYI AÇIKLADI

Genelkurmay'ın resmi twitter adresinden yapılan açıklamada eğitim amaçlı havalanan uçağın Nevşehir yakınlarında kaza kırıma uğradığı ifade edildi. Açıklama şöyle:

"Eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı, Nevşehir civarında kaza kırıma uğramıştır."