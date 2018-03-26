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Nevşehir’de çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik operasyon düzenlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 15:09 | Son Güncelleme

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik il genelinde denetim uygulaması yaptı.İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 22 ekip ve 89 polis İl genelinde okul çevrelerinde, öğrenci yurt binaları yakınlarında faaliyet gösteren umuma açık olan iş yerlerini denetledi.

Nevşehir’de çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik operasyon düzenlendi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik il genelinde denetim uygulaması yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 22 ekip ve 89 polis İl genelinde okul çevrelerinde, öğrenci yurt binaları yakınlarında faaliyet gösteren umuma açık olan iş yerlerini denetledi. Polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada 18 internet salonu, 6 oyun salonu, 70 kahvehane, 8 iddia bayi, 11 alkollü mekan, 10 büfe kontrolünün yanı sıra park ve bahçelerde okul servis araçlarında bin 11 şahsın GBT kontrolü yapıldı.
Yapılan uygulamalar sonrasında 1 kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edilirken, 1 işletmeye ruhsatsız canlı müzik yapmaktan dolayı işlem yapıldığı öğrenilirken 4 araca ise çeşitli eksikliklerinden dolayı idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Nevşehir’de çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik operasyon düzenlendi

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