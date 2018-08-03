Nevşehir'de DEAŞ şüphelisi 4 Iraklı serbest

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de polisin düzenlediği operasyonla DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 Iraklı, adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Irak ve Suriye'de, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren bazı kişilerin kentte olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, düzenlenen operasyonla Irak uyruklu 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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