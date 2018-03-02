Nevşehir’de DEAŞ üyesi 6 Iraklı tutuklandı

Nevşehir’de polisin terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 Iraklı tutuklandı.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Nevşehir il merkezindeki bazı adreslere düzenlenen operasyonda DEAŞ’a ait bazı dijital materyaller ele geçirildi. Operasyonda Iraklı Wisam Wazır Khalıfa Al Jumali, Zeyad Mohammed Fayyad, Thar Ali Abed Alfehdawi, Firas Feraih Abdullah, Mohanad Raad Fraih Al Dulaimi ve Nihad Njayyij Amer terör örgütüyle bağlantıları bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
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