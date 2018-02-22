Nevşehir’de DEAŞ üyesi yakalandı

Nevşehir Terör Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yabancı uyruklu A.A.M.S.F’nin DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunduğu ihbarı üzerine yakalanarak gözaltına alındı. A.S.M.S. F.’nin 2017 yılında illegal yollardan Türkiye’ye giriş yaptığı ve Nevşehir’e geldiği tespit edilirken polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.