Nevşehir'de depo soygununa 1 tutuklama

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de 4 ay önce bir sürücü kursunun deposunda yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
Yeni Mahalle Lale Caddesi'nde faaliyet gösteren bir sürücü kurusuna ait depodan gece saatlerinde 4 hoparlör, 2 mikrofon, 5 amfi, 7 metre amfi ara kablosu, 1 güç amfisi, eski halılar ve 1 elektrikli şofben çalındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla hırszılık olayını gerçekleştiren şüphelilerin O.E. ve B.Y. olduğu belirlendi. Polisin düzenlediği operasyonla O.E. ve B.Y. yakalandı. Çalıntı eşyaları satın alan hurdacı D.D. de gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çalınan eşyalar da ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden D.D. savcılıkça, B.Y. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O.E. ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderildi.
FOTOĞRAFLI
Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Göz göre göre felakete doğru gidiyoruz
Son dakika! CHP'de kurultay krizi! Art arda açıklamalar geliyor
Karaköy'de gündüz vakti akılalmaz olay! Genç kız dehşeti yaşadı
Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'
Orta Doğu kaynıyor! İran tatbikata başlıyor
Film değil gerçek: Meğer kaleme aldığı cinayetleri kendi işlemiş
Samsun'da Tacikistanlı bir kadın evinin banyosunda ölü bulundu
O dünyanın en gözde bekarı! Bakın servetini nasıl harcıyor
Tartışma yaratan görüntüler: Onu küresel ısınma bu hale getirdi
Hastane kapısında kurşun yağdırdılar!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi
Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! 0.5 ham puan kuralı muamması
WhatsApp Business API'ında ücretli dönemi başlattı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum