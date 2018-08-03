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Nevşehir'de depo soygununa 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2018 14:35 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'de 4 ay önce bir sürücü kursunun deposunda yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Nevşehir'de depo soygununa 1 tutuklama

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de 4 ay önce bir sürücü kursunun deposunda yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
Yeni Mahalle Lale Caddesi'nde faaliyet gösteren bir sürücü kurusuna ait depodan gece saatlerinde 4 hoparlör, 2 mikrofon, 5 amfi, 7 metre amfi ara kablosu, 1 güç amfisi, eski halılar ve 1 elektrikli şofben çalındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla hırszılık olayını gerçekleştiren şüphelilerin O.E. ve B.Y. olduğu belirlendi. Polisin düzenlediği operasyonla O.E. ve B.Y. yakalandı. Çalıntı eşyaları satın alan hurdacı D.D. de gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çalınan eşyalar da ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden D.D. savcılıkça, B.Y. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O.E. ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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