Nevşehir’de F-16 düştü: 1 şehit

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 tipi bir savaş uçağı akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı Nevşehir’in Gülşehir ilçesi yakınlarına düştü. İlk belirlemelere göre olay yerine ulaşan ekipler tarafından 1 şehidin naaşına ulaşılırken çalışmalar devam ediyor.

Nevşehir’in Gülşehir ilçesi yakınlarında eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı düştü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Jandarma, UMKE, AFAD, 112, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu düşen uçağın enkazına ve 1 şehidimizin naaşına ulaşıldı. Uçağın kırıma uğradığı bölgede ekiplerin geniş çaplı arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Ayrıca Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kurmay Kıdemli Albay Yüksel Yiğit de olay yerine gelerek incelemelere katıldı.

Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı, eğitim uçuşu yapan F-16 tipi savaş uçağının Nevşehir’in Gülşehir ilçesi yakınlarında düştüğünü, 1 askerin şehit olduğunu bildirdi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, “Eğitim maksadıyla saat 18.30 sularında kalkış yapan bir F-16 tipi savaş uçağımız Gülşehir/Nevşehir civarında henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Olayın ardından derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmış ve kısa sürede uçağımızın enkazına ve kahraman personelimizin naaşına ulaşılmıştır. Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz” denildi.