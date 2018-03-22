Nevşehir’de F-16 düştü

Nevşehir’in Gülşehir ilçesi yakınlarında bir F-16 uçağı düştü. Kazada bir askerin şehit olduğu belirtildi.

Nevşehir’in Gülşehir ilçesi yakınlarında eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı düştü. Bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. TSK’dan yapılan açıklamada "Eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı, Nevşehir civarında kaza kırıma uğramıştır." denildi.