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Nevşehir’de F-16 düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 21:59 | Son Güncelleme

Nevşehir’in Gülşehir ilçesi yakınlarında bir F-16 uçağı düştü.

Nevşehir’de F-16 düştü

Nevşehir’in Gülşehir ilçesi yakınlarında bir F-16 uçağı düştü. Kazada bir askerin şehit olduğu belirtildi.
Nevşehir’in Gülşehir ilçesi yakınlarında eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı düştü. Bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. TSK’dan yapılan açıklamada "Eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı, Nevşehir civarında kaza kırıma uğramıştır." denildi.

Nevşehir’de F-16 düştü

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