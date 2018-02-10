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Nevşehir’de günübirlik kiralanan evlere denetleme

YAŞAM HABERLERİ | 10.02.2018 09:24 | Son Güncelleme

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde günübirlik evlere denetleme uygulaması yapıldı.Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde günübirlik kiralanan evlere denetleme uygulaması yapıldı.

Nevşehir’de günübirlik kiralanan evlere denetleme

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde günübirlik evlere denetleme uygulaması yapıldı.
Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde günübirlik kiralanan evlere denetleme uygulaması yapıldı. 16 ekip 38 personel ile yapılan uygulamada 60 adreste denetleme gerçekleştirilirken 1174 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu ek-1 maddesinde yer alan ‘Genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak anlık veri göndermek ve gerçeğe uygun kayıt tutmak zorundadır’ hükmünü ihmal etmekten dolayı bir işletmeye 5 bin 942 lira idari para cezası kesildiği öğrenildi.

Nevşehir’de günübirlik kiralanan evlere denetleme

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