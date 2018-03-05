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Nevşehir’de hakkında arama kararı olan 5 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 17:17 | Son Güncelleme

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan hakkında arama kararı olan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon sonrasında 10 kişi yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 Şubat, 2 Mart tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlar sonrasında, resmi belgede yalan beyan suçundan N.A., Ankara adli makamlarınca basit yaralama suçundan aranan İ.A., Avanos adli makamlarında çocuğun kaçırılması veya alıkonulması suçundan S.P., Ankara adli makamlarınca mala zarar verme suçundan aranan M.Y., Ankara adli makamlarınca suçu üstlenme suçundan aranan M.Y., Nevşehir adli makamlarınca görevi yaptırmamak suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan T.Ç., Nevşehir adli makamlarınca yaralama suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan A.R.T., Nevşehir adli makamlarınca muhafaza altına alınan eşyadan hırsızlık suçundan aranan A.Y., Nevşehir adli makamlarınca kasten öldürme suçundan 12 yıl hapis cezası alan R.S., Bursa adli makamlarınca basit yaralama suçundan 5 ay hapis cezası ile aranan M.Ü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan hakkında arama kararı olan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon sonrasında 10 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 Şubat, 2 Mart tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlar sonrasında, resmi belgede yalan beyan suçundan N.A., Ankara adli makamlarınca basit yaralama suçundan aranan İ.A., Avanos adli makamlarında çocuğun kaçırılması veya alıkonulması suçundan S.P., Ankara adli makamlarınca mala zarar verme suçundan aranan M.Y., Ankara adli makamlarınca suçu üstlenme suçundan aranan M.Y., Nevşehir adli makamlarınca görevi yaptırmamak suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan T.Ç., Nevşehir adli makamlarınca yaralama suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan A.R.T., Nevşehir adli makamlarınca muhafaza altına alınan eşyadan hırsızlık suçundan aranan A.Y., Nevşehir adli makamlarınca kasten öldürme suçundan 12 yıl hapis cezası alan R.S., Bursa adli makamlarınca basit yaralama suçundan 5 ay hapis cezası ile aranan M.Ü. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şahıstan 5’inin tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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