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Nevşehir’de hırsızlık suçundan 3 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 11:27 | Son Güncelleme

Nevşehir’de 3 farklı petrol istasyonundan oto yıkama cihaz yıkama makinelerinin kırılmasıyla hırsızlık yapan 3 kişi polis ekiplerince yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’de 3 farklı benzin istasyonunda bulunan oto yıkama cihazlarını kırarak içerisinde bulunan paraları çalan 3 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir’de 3 farklı petrol istasyonundan oto yıkama cihaz yıkama makinelerinin kırılmasıyla hırsızlık yapan 3 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’de 3 farklı benzin istasyonunda bulunan oto yıkama cihazlarını kırarak içerisinde bulunan paraları çalan 3 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ö.T., M.O. ve O.A. çıkartıldıkları mahkeme tarafından iş yerinden ve kurumdan hırsızlık suçlarından tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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