HABER

Nevşehir’de katliam gibi kaza, 5 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 01:30 | Son Güncelleme

Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.Edinilen bilgilere göre bu akşam saatlerinde 50 BC 862 plakalı kamyonet ile 66 AAB 110 plakalı araç çarpıştı.

Nevşehir’de katliam gibi kaza, 5 ölü, 4 yaralı

Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgilere göre bu akşam saatlerinde 50 BC 862 plakalı kamyonet ile 66 AAB 110 plakalı araç çarpıştı. Kamyonete arkadan çarpan 66 AAB 110 plakalı araç çarpışmanın etkisiyle uçuruma yuvarlanırken araç içerisinde bulunan 2’si kadın 3’ü erkek olmak üzere 5 kişi hayatını kaybederken kamyonet içerisinde bulunan ve kazaya karışan 51 KH 644 plakalı araçta bulunan toplam 4 kişi ise yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ekibi, jandarma ve itfaiye sevk edilirken kazada hayatını kaybedenler itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde güçlükle çıkartıldı. Yaralanan 4 kişi ise Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayı görerek yarıma koşan 50 EC 090 plakalı araç sürücüsü Özgür Çeliker, “Biz kaza yapan araçların hemen arkasındaydık. Duralım ve yardım edelim dedik. Ambulansa ve polise haber verdik. Biz burada durunca da başka bir araç gelip bize arkadan vurdu” diye konuştu.
Kaza yerinde İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ve İl Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit’te kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Nevşehir’de katliam gibi kaza, 5 ölü, 4 yaralı

Nevşehir’de katliam gibi kaza, 5 ölü, 4 yaralı

Nevşehir’de katliam gibi kaza, 5 ölü, 4 yaralı

Nevşehir’de katliam gibi kaza, 5 ölü, 4 yaralı

3. Dünya Savaşı'nda taraflar belli oldu! 3. Dünya Savaşı'nda taraflar belli oldu!
Bir ülke daha Suriye konusunda kararını verdiBir ülke daha Suriye konusunda kararını verdi
Cübbeli Ahmet'in deizme kaydıran kitabı!Cübbeli Ahmet'in deizme kaydıran kitabı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Suriye'de yeni patlama sesleri

Suriye'de yeni patlama sesleri

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Rusya'nın Suriye tasarısı reddedildi

Rusya'nın Suriye tasarısı reddedildi

Gökhan Özoğuz'dan flaş 'O Ses Türkiye' açıklaması

Gökhan Özoğuz'dan flaş 'O Ses Türkiye' açıklaması

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

İlginizi Çekebilir

Korkunç! 13 yaşındaki genç kız...

Korkunç! 13 yaşındaki genç kız...

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

Korkunç olay için karar verildi! Kayınpederi genç kadına dehşeti yaşattı

Korkunç olay için karar verildi! Kayınpederi genç kadına dehşeti yaşattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İki öz kızına cinsel istismarda bulundu!

İki öz kızına cinsel istismarda bulundu!

Bursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi

Bursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi

Bodrum'da vatandaşlar plajlara akın etti

Bodrum'da vatandaşlar plajlara akın etti

Korkunç! 13 yaşındaki genç kız...

Korkunç! 13 yaşındaki genç kız...

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattir?

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattir?

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.