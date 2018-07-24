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Nevşehir'de öldürülen Afgan gencin katil zanlısı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2018 16:47 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'de, kendisi gibi Afganistan uyruklu Mahdi Javadi'yi (21) boynundan bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Zarif Muradi (22) yakalandı.

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de, kendisi gibi Afganistan uyruklu Mahdi Javadi'yi (21) boynundan bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Zarif Muradi (22) yakalandı. Muradi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Merkez Gülbahçe Parkı önündeki otobüs duraklarında, pazar gecesi Afganistan uyruklu Mahdi Javadi ile Zarif Muradi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Javadi bıçaklanarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mahdi Javadi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerinin yaptığı çalışmada, cinayet zanlısı olduğu belirlenen Zarif Muradi yakalandı. Afganistan uyruklu Muradi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

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