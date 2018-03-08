Nevşehir’de PKK/PYD üyesi bir Suriyeli tutuklandı

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK-PYD terör örgütüne üye olduğu tespit edilen Suriye vatandaşı Gays İ.’yi gözaltına aldı.
Bir ihbarı değerlendiren polis şahsın evine düzenlenen operasyonla PKK-PYD terör örgütüne üye olduğu tespit edilen Gays İ. yakalanarak gözaltına alındı ve emniyete götürdü.
İfadesi alındıktan sonra savcılığa sevk edilen şahıs, daha sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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