Nevşehir’de PKK/PYD üyesi bir Suriyeli tutuklandı

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK-PYD terör örgütüne üye olduğu tespit edilen Suriye vatandaşı Gays İ.’yi gözaltına aldı.

Bir ihbarı değerlendiren polis şahsın evine düzenlenen operasyonla PKK-PYD terör örgütüne üye olduğu tespit edilen Gays İ. yakalanarak gözaltına alındı ve emniyete götürdü.

İfadesi alındıktan sonra savcılığa sevk edilen şahıs, daha sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.