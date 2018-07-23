Nevşehir'de tarihi eser operasyonu

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA) - NEVŞEHİR'de ikinci el eşya alım satımı yapılan iş yeri ve sahibinin evinde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 51 parça obje ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, M.O.'nun, 2'nci el eşya alım satımı yapılan iş yerine, tarihi eser sattığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. M.O.'nun iş yeri ve evindeki aramada 51 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen obje bulundu. Bu eşyaların tarihi eser niteliği olup olmadığının belirlenmesi için Nevşehir Müze Müdürlüğü'ne bilgi verildi. M.O. hakkında yasal işlem başlatıldı.
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