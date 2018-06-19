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Nevşehir'de tüfek ve satırlı saldırgan tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 12:08 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde, cadde üzerinde yoldan geçen araçlar ile yayalara elindeki tüfek ve satırla saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan T.Y.

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA)- NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde, cadde üzerinde yoldan geçen araçlar ile yayalara elindeki tüfek ve satırla saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan T.Y. çıkarıldığı mahmece tutuklandı.
Ürgüp Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün gece saatlerinde, ilçe merkezindeki İstiklal Caddesi'nde bir kişinin elinde satırla yoldan geçen araçlara ve yayalara saldırdığı ihbarı üzerine olay yerine gitti. Bir elinde av tüfeği, diğerinde ise satır bulunan T.Y, yarı çıplak halde, araçlara saldırırken polis müdahale etti. Bu sırada polisleri de tehdit eden saldırgan, zor kullanılarak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan T.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından 'mala zarar verme, görevli memura görevi yaptırmamak için direnme, silah ve bıçakla tehdit' suçlarından adliyeye sevk edildi. T.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Nevşehir E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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