HABER

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 17:30 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde polisin durdurup arama yaptığı araçta 51 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde polisin durdurup arama yaptığı araçta 51 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Avanos İlçe Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelenerek durdurdukları bir araçta rama yaptı. Aramada, araçta 51 gram metamfetamin ele geçirildi. Araç sürücüsü M.H. gözaltına alındı. M.H., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin bomba anket!24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin bomba anket!
'Erdoğan’ın sözleri ‘fırıldak AKP’lilere...''Erdoğan’ın sözleri ‘fırıldak AKP’lilere...'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 olayları çağrısıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 olayları çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ziraat Bankası ve Halkbank konut kredisi faiz oranlarını indirdi

Ziraat Bankası ve Halkbank konut kredisi faiz oranlarını indirdi

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

Film galasında olay kıyafet

Film galasında olay kıyafet

AK Parti ile MHP birbirine girdi

AK Parti ile MHP birbirine girdi

Bekir Bozdağ'dan CHP'ye dönen milletvekilleri hakkında çarpıcı yorum!

Bekir Bozdağ'dan CHP'ye dönen milletvekilleri hakkında çarpıcı yorum!

Gündem yaratacak iddia: CHP'den Saadet Partisi'ne adaylık teklifi

Gündem yaratacak iddia: CHP'den Saadet Partisi'ne adaylık teklifi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!

Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!

Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi nasıl ibadet edilir?

Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi nasıl ibadet edilir?

Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...

Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...

Okulda yılan paniği! Tüm öğrenciler tahliye edildi

Okulda yılan paniği! Tüm öğrenciler tahliye edildi

Mamak’taki sel sularında sörf yapan adam konuştu: Yüzme bilmiyorum

Mamak’taki sel sularında sörf yapan adam konuştu: Yüzme bilmiyorum

Ünlü oyuncudan eski eşine intikam suçlaması

Ünlü oyuncudan eski eşine intikam suçlaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.