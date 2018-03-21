Nevşehir’de uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

Nevşehir polisi, uyuşturucu ticareti yapan ve sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 23 kişiyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 kişiye uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, 2 kişiyi ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına aldı. Şahısların ev ve araçlarında yapılan aramada 22,48 gram metamfetamin, 1 kare kağıda emdirilmiş bonzai, 10,90 gram bonzai, 19,97 gram kubar esrar, 184 adet extacy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardında adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3’ü tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?
Şamil Tayyar'ın FETÖ iddiası AK Parti'yi karıştırdı
Adalet Bakanı Gül: Çiftlik Bank'ın kurucusu hakkında kırmızı bülten süreci başlatıldı
Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar
ABD'den itiraf: Çin ve Rusya'nın o silahlarına karşı savunmamız yok
Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi
AİHM'den Cem Uzan kararı: Erdoğan'a hakaret kararı ifade özgürlüğü ihlali
İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira
Lüks otelde tecavüz skandalı! Rus model, camdan atladı
Bir bir itiraf etti! Öğrencilerini baş başa kalacağı bir yere götürüp...
Okuyucu Yorumları 0 yorum