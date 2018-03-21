Nevşehir’de uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

Nevşehir polisi, uyuşturucu ticareti yapan ve sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 23 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 kişiye uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, 2 kişiyi ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına aldı. Şahısların ev ve araçlarında yapılan aramada 22,48 gram metamfetamin, 1 kare kağıda emdirilmiş bonzai, 10,90 gram bonzai, 19,97 gram kubar esrar, 184 adet extacy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardında adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3’ü tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.