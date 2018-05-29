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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2018 16:38 | Son Güncelleme

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonda, 40 kişi gözaltına alındı.

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR,(DHA) Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonda, 40 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ürgüp ilçesinde uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı oldukları belirlenen kişilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 40 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan diğer zanlıların yakalanması için de zalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan zanlılar, otobüslerle Nevşehir Devlet Hastanesi'ne getirilerek polislerin kontrolünde sağlık kontrolünden geçirildi. Bu arada, bazı zanlılar, görüntü alan basın mensuplarına tepki göstererek küfredip saldırmak istediler, ancak polisler buna engel oldular.

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