Nevşehir’de uyuşturucu taciri tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde yakalatan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez ilçeye bağlı Çardak köyü kavşağında bir aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan C.V., S.A. ve G.A. üzerinde yapılan aramada S.A.’nın üzerinden 12,77 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerden S.A. ve G.A. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından gözaltına alınırken yaşı küçük olan C.V. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı yapmak suçundan tutuklanırken, C.V. ise polis ekiplerine görevi yaptırmamak için direnme suçundan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Adliyeye sevk edilen G.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.