Nevşehir'de uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de polisin yaptığı uygulama sırasında uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Topaklı Bölge Trafik uygulama noktasında, Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında, İstanbul'dan Nevşehir'e gelen otobüste arama yapıldı. Aramada, iki kişinin eşyaları arasında 2 parça halinde 33.53 gram metamfetamin ele geçirildi. Eşyaların sahipleri Ş.Y. ve M.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak, Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne kondu.
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