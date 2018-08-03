HABER

Nevşehir'de uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2018 11:54 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'de polisin yaptığı uygulama sırasında uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de polisin yaptığı uygulama sırasında uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Topaklı Bölge Trafik uygulama noktasında, Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında, İstanbul'dan Nevşehir'e gelen otobüste arama yapıldı. Aramada, iki kişinin eşyaları arasında 2 parça halinde 33.53 gram metamfetamin ele geçirildi. Eşyaların sahipleri Ş.Y. ve M.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak, Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne kondu.

PARTNERUtanmadın mı bu pozu paylaşmayaUtanmadın mı bu pozu paylaşmaya
Kadın öğretmeni tekmeleyen motosikletli saldırgan yakalandıKadın öğretmeni tekmeleyen motosikletli saldırgan yakalandı
Üniversiteli Umut'un ölüm nedeni, 8 yıl sonra kesinleştiÜniversiteli Umut'un ölüm nedeni, 8 yıl sonra kesinleşti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

Meclis'te HDP'ye büyük şok

Meclis'te HDP'ye büyük şok

Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Samsun'da Tacikistanlı bir kadın evinin banyosunda ölü bulundu

Samsun'da Tacikistanlı bir kadın evinin banyosunda ölü bulundu

Hastane kapısında kurşun yağdırdılar!

Hastane kapısında kurşun yağdırdılar!

Yolcular otobüsün içerisinde savrularak, kapıdan yola fırladı

Yolcular otobüsün içerisinde savrularak, kapıdan yola fırladı

Batman'da genç kadına arkadan yaklaşıp dehşeti yaşattı! Ne olduğunu anlamadı

Batman'da genç kadına arkadan yaklaşıp dehşeti yaşattı! Ne olduğunu anlamadı

Bayram tatili planı yaparken nelere dikkat etmeli?

Bayram tatili planı yaparken nelere dikkat etmeli?

Korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız kendini ağaca astı

Korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız kendini ağaca astı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.