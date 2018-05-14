Nevşehir'de uyuşturucu ticaretine 5 gözaltı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde, polisin yaptığı iki ayrı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.
Ürgüp Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları araçta yaptıkları aramada, sağ ön koltuk ile el freni arasındaki döşeme arasında aliminyum folyoya sarılı 35 gram metamfetamin ele geçirdi. Araçta bulunan şüpheliler Y.A. ve Y.A., ''Uyuşturucu madde satın alma, kabul etme ve bulundurma' suçlamasıyla gözaltına alındı. Ürgüp Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yaptıkları bir başka operasyonda ise E.G., R.T. ve F.D'nin üzerlerinde yapılan aramada, bir miktar bozai ele geçilirdi. Şüpheliler uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı.
Gazze'de neler oluyor? ABD Başkanı Trump'tan tepki çeken Kudüs mesajı
Genel af 2018 son dakika gelişmesi! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan yeni açıklama
Gazze'deki İsrail saldırısının ardından Türkiye harekete geçiyor
ABD'nin Kudüs kararına ilişkin Rusya'dan açıklama
Gaziantep'te kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kaçırıp bu fotoğrafı gönderdiler
Şırnak'ta teröristlerden hain saldırı! 1'i ağır 2 asker yaralı
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Adil Öksüz açıklaması: Abes ile iştigal
Sinemada taciz skandalı! İş adamı kameralara böyle yakalandı
Sosyal medyayı sallayan görüntü, herkes bu adamı konuşuyor
Kalça konusundaki iddiasını böyle gözler önüne serdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum