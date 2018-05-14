Nevşehir'de uyuşturucu ticaretine 5 gözaltı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde, polisin yaptığı iki ayrı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Ürgüp Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları araçta yaptıkları aramada, sağ ön koltuk ile el freni arasındaki döşeme arasında aliminyum folyoya sarılı 35 gram metamfetamin ele geçirdi. Araçta bulunan şüpheliler Y.A. ve Y.A., ''Uyuşturucu madde satın alma, kabul etme ve bulundurma' suçlamasıyla gözaltına alındı. Ürgüp Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yaptıkları bir başka operasyonda ise E.G., R.T. ve F.D'nin üzerlerinde yapılan aramada, bir miktar bozai ele geçilirdi. Şüpheliler uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı.

