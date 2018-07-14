HABER

Nezarette şişe kapağını yutarak intihara kalkıştı, hayatını polisler kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2018 13:27 | Son Güncelleme

TRABZON'da hırsızlık şüphelisi İlker B., gözaltında tutulduğu nezarette plastik şişe kapağını yutarak intihara kalkıştı.

TRABZON, (DHA)- TRABZON'da hırsızlık şüphelisi İlker B., gözaltında tutulduğu nezarette plastik şişe kapağını yutarak intihara kalkıştı. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu kusturularak kurtarılan şüpheli, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'mabetten hırsızlık' suçlamasıyla tutuklandı.
Olay, önceki gün kentteki Çarşı Polis Amirliği'nde meydana geldi. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi ekipleri, camiden hırsızlık yaptığı iddiasıyla İlker B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezine getirilen ve ifadesi alınan şüpheli daha sonra nezarete konuldu. Polis ekiplerince olaya ilişkin gerekli işlem ve tutanaklar hazırlandığı sırada, parmaklıklar ardında bulunan İlker B., ağzına attığı plastik su şişesinin kapağı yutarak intihara kalkıştı. Durumu fark eden nöbetçi polisler nezaretin kapısını açarak, İlker B.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Ekipler, şüpheliyi kusturarak yuttuğu kapağı çıkarmasını sağladı. İlker B., daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
TEDAVİ SONRASI TUTUKLANDI
Tedavinin ardından yeniden polis merkezine götürülen şüpheli, psikolojik sorunları olduğu ve bunalıma girdiği için ölmek istediğini söyledi. Şüpheli, 'mabetten hırsızlık' suçlamasıyla sevk edildiği nöbetçi hakim tarafından tutuklandı.

PARTNERKol kası uğruna sonunda bunu da yaptıKol kası uğruna sonunda bunu da yaptı
Eşini fuhuş yapmaya zorlayan Suriyeli gözaltına alındıEşini fuhuş yapmaya zorlayan Suriyeli gözaltına alındı
Kuşadası’nda Şebnem Ferah ve Hayko Cepkin coşkusuKuşadası’nda Şebnem Ferah ve Hayko Cepkin coşkusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Polis villada kepçe ile kazı yaptı

Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Polis villada kepçe ile kazı yaptı

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

Doğa Rutkay ikizlerine kavuştu

Doğa Rutkay ikizlerine kavuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler

Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler

Kastamonu'da feci kaza! 6 yaralı

Kastamonu'da feci kaza! 6 yaralı

Arnavutköy’de 100 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

Arnavutköy’de 100 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler

Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler

Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!

Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!

Şırnak'taki PKK operasyonunda 3 Fransız yakalandı

Şırnak'taki PKK operasyonunda 3 Fransız yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.