Nezarette şişe kapağını yutarak intihara kalkıştı, hayatını polisler kurtardı

TRABZON, (DHA)- TRABZON'da hırsızlık şüphelisi İlker B., gözaltında tutulduğu nezarette plastik şişe kapağını yutarak intihara kalkıştı. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu kusturularak kurtarılan şüpheli, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'mabetten hırsızlık' suçlamasıyla tutuklandı.

Olay, önceki gün kentteki Çarşı Polis Amirliği'nde meydana geldi. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi ekipleri, camiden hırsızlık yaptığı iddiasıyla İlker B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezine getirilen ve ifadesi alınan şüpheli daha sonra nezarete konuldu. Polis ekiplerince olaya ilişkin gerekli işlem ve tutanaklar hazırlandığı sırada, parmaklıklar ardında bulunan İlker B., ağzına attığı plastik su şişesinin kapağı yutarak intihara kalkıştı. Durumu fark eden nöbetçi polisler nezaretin kapısını açarak, İlker B.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Ekipler, şüpheliyi kusturarak yuttuğu kapağı çıkarmasını sağladı. İlker B., daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

TEDAVİ SONRASI TUTUKLANDI

Tedavinin ardından yeniden polis merkezine götürülen şüpheli, psikolojik sorunları olduğu ve bunalıma girdiği için ölmek istediğini söyledi. Şüpheli, 'mabetten hırsızlık' suçlamasıyla sevk edildiği nöbetçi hakim tarafından tutuklandı.



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