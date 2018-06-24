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Niğde Adliyesi'nde yangın (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2018 20:21 | Son Güncelleme

  NİĞDE'de, oy verme işlemi tamamlandıktan sonra sandık görevlilerince oy çuvalların getirildiği İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu Niğde Adliyesi'nin bodrum katında yangın çıktı.

Niğde Adliyesi'nde yangın (2)- Yeniden

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'de, oy verme işlemi tamamlandıktan sonra sandık görevlilerince oy çuvalların getirildiği İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu Niğde Adliyesi'nin bodrum katında yangın çıktı.
Saat 19.00 sıralarında kent merkezindeki Niğde Adliyesi'nin bodrum katında duman yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, arşiv dosyalarının bulunduğu belirtilen bodrumdaki yangına müdahale etti. Bu sırada oyların kullandığı okullarda sayımı bitirip, oy zarflarının bulunduğu torbalarla gelen sandık başkanları yoğun duman nedeniyle adliye binasını terk etti. İl Seçim Kurulu'nun kararıyla, Niğde Adliyesi ek binasında oy pusulalarının bulunduğu çuvallar, polisin geniş güvenlik önlemi altında görevliler tarafından kabul edilmeye başlandı. Yangın çıkmadan teslim edilen torbalar da polis eşliğinde ek binaya taşındı.
Yangın, itfaiye ekiplenin yoğun müdahalesiyle, 1 saatte kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.
VALİ İNCELEME YAPTI
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek de adliye binasına gelerek incelemelerde bulundu. Vali Şimşek, yazılı açıklama yapacağını belirterek olay yerinden ayrıldı.
Bu arada bazı vatandaşlar ve farklı partilerden görevliler, yangının kasıtlı çıkarıldığını iddia ederek tepki gösterdi.

FOTOĞRAFLI

Niğde Adliyesi'nde yangın (2)- YenidenNiğde Adliyesi'nde yangın (2)- YenidenNiğde Adliyesi'nde yangın (2)- YenidenNiğde Adliyesi'nde yangın (2)- Yeniden

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