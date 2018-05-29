Niğde'de halk otobüsü, AK Parti seçim bürosuna daldı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Bankalar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H. C'nin kontrolündeki özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce refüje çarpan otobüs, ardında da karşı şeride geçip, AK Parti'nin cadde üzerindeki seçim bürosuna daldı. Kazada otobüs şoförü C. ile ismi öğrenilemeyen bir yolcu, yaralandı.
DHA'nın haberine göre yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırdı. Kaza sırasında seçim bürosunda kimsenin olmaması ve otobüste de tek bir yolcunun bulunması daha ağır bilançonun yaşanmasını önledi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu
Trump'tan Türkiye yargısıyla ilgili skandal yorum
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu canlı yayında terleten Muharrem İnce sorusu!
Başakşehir'de bavul içinde ceset bulunmuştu! Görüntüleri ortaya çıktı
İYİ Parti Malatya İl Başkanı Ömer Sezai Altaş istifa etti
Meral Akşener'den 'Sana bu mu battı?' diyen Süleyman Soylu'ya sert yanıt
18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı
Türkiye'ye karşı Ermeni Olayları'nı kullanmaya hazırlanan İsrail'den geri adım
Semt isimlerinde yaşayan kapılar
Yaşını duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız
Sahurda ne yemeli? İşte oruçluyken tok kalmanın formülü
Okuyucu Yorumları 0 yorum