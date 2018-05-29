Niğde'de halk otobüsü, AK Parti seçim bürosuna daldı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Bankalar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H. C'nin kontrolündeki özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce refüje çarpan otobüs, ardında da karşı şeride geçip, AK Parti'nin cadde üzerindeki seçim bürosuna daldı. Kazada otobüs şoförü C. ile ismi öğrenilemeyen bir yolcu, yaralandı.

DHA'nın haberine göre yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırdı. Kaza sırasında seçim bürosunda kimsenin olmaması ve otobüste de tek bir yolcunun bulunması daha ağır bilançonun yaşanmasını önledi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

