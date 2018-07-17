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Niğde merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2018 14:23 | Son Güncelleme

NİĞDE merkezli 3 ilde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik yapılan operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

Niğde merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE merkezli 3 ilde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik yapılan operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.
Niğde Kaçakçılık ve Organize Şubesi (KOM) ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatan, banka hesaplarını kullandıran kişilere yönelik Niğde, Kayseri ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Ali Rıza Ç., Ali Can A., Mehmet K., Ayhan A., Çağlar Ö., Aykut G., Tamer Y. ve İslam Y. gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Niğde merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı

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