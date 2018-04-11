Niğde Polisi telefon dolandırıcılığını engelledi

Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları telefonla arayarak kendisini polis, asker ve savcı olarak tanıtıp, "FETÖ/PDY listesinde adınız var" diyerek vatandaşların yaklaşık 800 bin liralık dolandırıcılığı engellendi. Son 1 ayda 175 bin lira ve 125 bin avro dolandırıcılık engellendi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarınca anayasal düzeni ortadan kaldırmak, devletin birlik ve bütünlüğünü yıkmak üzere girişilen darbe girişiminin, başta vatandaşlar ve kolluk kuvvetlerince gösterilen cansiperane mücadele sonucunda başarısız olduğu ifade edildi.

Terör örgütü mensuplarına yönelik etkin mücadelenin hukuk çerçevesi içerisinde kararlı bir şekilde devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi;”İletişim yoluyla bu durumu fırsata çevirmeye çalışan dolandırıcılara yönelik, 20 Mart-4 Nisan tarihlerinde ilimizde yapılan çalışmalarda, 7 ayrı olayda vatandaşlarımızı telefon ile arayarak kendisini polis, asker ve savcı olarak tanıtıp, "FETÖ/PDY listesinde adınız var" demek suretiyle kendilerinden banka hesaplarında bulunan paralarını çekmelerini istedikleri, vatandaşlarımızın bu şahısların isteklerini yerine getirmek için bankaya geldiklerinde, şahısların dolandırılmaya çalışıldıkları güven timlerimizce tespit edilerek, yaklaşık 175 bin lira ve 125 bin avro toplamda ise 800 bin liranın dolandırıcıların eline geçmesi engellenmiştir" denildi.

Açıklamada, vatandaşların bu tarz taleplerle kendilerini arayanlara itibar etmemeleri, ve güvenlik güçlerine bildirmelerinin suç ve suçluyla olan mücadelede katkı sağlayacağı ifade edildi.