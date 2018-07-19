Niğde'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,(DHA)- NİĞDE'de yeni terminal kavşağında meydana gelen, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 10.00 sıralarında yeni terminal kavşağında meydana geldi. Sercan Sevindik yönetimindeki 51 EZ 212 plakalı otomobil ile Gökhan Erçoğul yönetimindeki 16 Y 5232 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle orta refüje savrulan otomobilin sürücü Sercan Sevindik hayatını kaybederken, aynı araçtaki Samet Ercol (15) ve Seda Danıştı (28) ile diğer aracın sürücüsü Gökhan Erçoğul, yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik
Bedelli askerlikte yeni gelişme! AK Parti'den dikkat çeken 28 gün açıklaması
CHP'de toplanan imza sayısı 526! Muhalifler yeterli imza için gün verdi
Dışişleri açıkladı: PYD Menbiç'te devriye bölgesinden çekildi
CHP'de 'kurultay' hareketliliği! Mustafa Sarıgül detayı
Maduro'nun kalbi de altınları da Türkiye'de
Kadın polis, evinde başından vurulmuş halde bulundu
Altın ve para taşıdığına inanılan Rus savaş gemisinin batığı bulundu
Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Maganda damat ve sağdıcı her yerde aranıyor
Avrupa Birliği'nin cezası Google'ı değil, Android severleri yakacak
BİM coştu: Şimdi de 599 TL’ye bilgisayar satacak!
Adnan Oktar'ın 'aslan' dediği müritlerinin şok meslekleri!
Okuyucu Yorumları 0 yorum