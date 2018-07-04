HABER

Niğde’de 200 dönüm arpa ve buğday kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 12:21 | Son Güncelleme

NİĞDE’nin Bor ilçesinde çıkan yangında, arpa ve buğday ekili 200 dönüm tarla kül oldu Yangın, dün saat 22.00 sıralarında, Bayat Mahallesi'ndeki 3 ayrı tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Niğde’de 200 dönüm arpa ve buğday kül oldu

Ali KADI/BOR (Niğde), (DHA) - NİĞDE’nin Bor ilçesinde çıkan yangında, arpa ve buğday ekili 200 dönüm tarla kül oldu
Yangın, dün saat 22.00 sıralarında, Bayat Mahallesi'ndeki 3 ayrı tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden tarla sahipleri durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Yangın yerine Niğde-Bor ve Ulukışla'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, 2 saatlik çalışmanın sonunda kontrol altına alındı.
Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çıkartıldığı düşünülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERBuse Narcı sıcaktan bunalınca...Buse Narcı sıcaktan bunalınca...
Kayan vinç, iki araca çarptı: 2 yaralıKayan vinç, iki araca çarptı: 2 yaralı
Samsun'da 4 FETÖ şüphelisi adliyedeSamsun'da 4 FETÖ şüphelisi adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!

1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!

Berna Laçin'in idam yorumuna Alişan'dan tepki geldi!

Berna Laçin'in idam yorumuna Alişan'dan tepki geldi!

Ricardo Quaresma Çin'e gidiyor

Ricardo Quaresma Çin'e gidiyor

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karaman'da korkunç olay! Kardeşini dövdü, babasını öldürdü

Karaman'da korkunç olay! Kardeşini dövdü, babasını öldürdü

Adana'da plastik öğütücüsüne düşen işçi hayatını kaybetti

Adana'da plastik öğütücüsüne düşen işçi hayatını kaybetti

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, çocuklarını ve eşini kaybetti

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, çocuklarını ve eşini kaybetti

Köprüden atladı, polis son anda yakaladı

Köprüden atladı, polis son anda yakaladı

İzmir'de kayıp bebek alarmı! Rüya ile anneannesi her yerde aranıyor

İzmir'de kayıp bebek alarmı! Rüya ile anneannesi her yerde aranıyor

İstanbul'da dehşet! 2 gün önce sırra kadem basmıştı, yanan aracın içinde tanınmaz halde bulundu!

İstanbul'da dehşet! 2 gün önce sırra kadem basmıştı, yanan aracın içinde tanınmaz halde bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.