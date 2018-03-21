Niğde'de 350 polis ile asayiş uygulaması

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'de 350 polisin katılımıyla 'Huzur 51 Niğde 6' adı verilen asayiş uygulaması yapıldı.

Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeoğlu'nun talimatı üzerine kentin 6 bölgesinde oluşturulan 8 sabit kontrol noktasında 350 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. Huzur 51 Niğde 6 adı verilen uygulamada şüpheli görülen araçlar durdurularak aranırken, vatandaşlara da kimlik sorgulaması yapıldı. Uygulamayı bizzat yöneten Emniyet Müdürü Cebeoğlu, kontrol noktalarını gezerek bilgi aldı. Niğdelilerin 7 gün 24 saat emrinde olduklarını ifade eden Cebeloğlu, "Suça tevessül edebilecek, suç işleme niyetinde olanlar nerede olurlarsa olsunlar, nerede gizlenirlerse gizlensinler onları bulundukları yerden çıkartıp, adalete teslim etme noktasında son derece kararlıyız. Vatandaşımızın huzurunu güvenini onları rahatsız edebilecek herhangi bir tacize, suça asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Aynı zamanda olası tehdit algılarını bertaraf etmek amacıyla bu uygulamaları devam ettiriyoruz. Bundan sonra da devam edecek" diye konuştu. Uygulama, gece yarısına kadar devam etti.

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