Niğde'de 5 araçlı zincirleme kaza: 4 yaralı

NİĞDE?de yoldaki gizli buzlanma nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme kazada, biri hamile kadın, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Niğde-Bor karayolu kent ormanı yakınlarında meydana geldi. Yolda oluşan gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan 2 hafif ticari araç ve 3 otomobil, birbirine çarptı. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada, biri hamile kadın, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince buzlanan yola tuz döküldü.