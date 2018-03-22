Niğde’de aranan 3 kişi yakalandı

Niğde’de araması bulunan kişilere yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı.EEdinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan araması bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda yakalaması olan 3 kişi işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.